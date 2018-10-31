Депутаты приняли бюджет Петербурга с дефицитом в 35 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 13:21 2018-10-31T13:26:09+03:00

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Сегодня в Мариинском дворце депутаты петербургского ЗакСа решали, каким будет бюджет города на 2018-20 годы. В третьем, окончательном чтении парламентарии должны были откорректировать и одобрить главный финансовый документ Северной столицы.

- Большинством голосов парламент одобрил принятие последнего варианта документа, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Последнее, третье чтение прошло гладко и практически без правок. Парламентарии согласились с проектом бюджета, представленного на рассмотрение врио губернатора. Этот вариант практически ничем на отличается от того, что прошел второе чтение. Тогда правки были серьезнее. По предложению Александра Беглова показатель дефицита удалось скостить почти на 10 миллиардов – до 35 миллиардов рублей.

Отчасти снизить расходы получилось из-за неосвоенности части средств – их просто не успели потратить на строительство школ, детсадов и метро. Теперь эти деньги перенесут на будущий год.Сегодня в Мариинском дворце депутаты петербургского ЗакСа решали, каким будет бюджет города на 2018-20 годы. В третьем, окончательном чтении парламентарии должны были откорректировать и одобрить главный финансовый документ Северной столицы.

- Большинством голосов парламент одобрил принятие последнего варианта документа, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

Последнее, третье чтение прошло гладко и практически без правок. Парламентарии согласились с проектом бюджета, представленного на рассмотрение врио губернатора. Этот вариант практически ничем на отличается от того, что прошел второе чтение. Тогда правки были серьезнее. По предложению Александра Беглова показатель дефицита удалось скостить почти на 10 миллиардов – до 35 миллиардов рублей.

Отчасти снизить расходы получилось из-за неосвоенности части средств – их просто не успели потратить на строительство школ, детсадов и метро. Теперь эти деньги перенесут на будущий год.