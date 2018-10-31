2018-10-31T15:21:39+03:00
Происшествия

У Мариинского театра в Петербурге из канала спасли тонущего человека

Упавшего в воду мужчину выловили туристы с прогулочного катера [видео]
Петр КИБЕР
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У Мариинского театра в Петербурге из канала спасли тонущего человека.У Мариинского театра в Петербурге из канала спасли тонущего человека.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Настоящая спасательная операция развернулась у Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В Крюковом канале, в воде барахтался молодой мужчина, а вытащить его пытались туристы с прогулочного катера.

- Парень тоже плыл на катере, но зацепился за мост и сорвался в воду, - сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.

У Мариинского театра в Петербурге из канала спасли тонущего человека.

Капитан судна, заметив потерю «бойца» тут же сбавил ход и сдал назад, чтобы несчастливец мог ухватиться за борт катера. Учитывая, что в Петербурге держится по-осеннему прохладная погода, а температура воды всего на несколько градусов превышает «ноль», мужчина легко мог получить переохлаждение.

По счастью, туристы действовали слажено и быстро выловили своего товарища. Парню, который цеплялся за опоры моста, кинули спасательный круг, но, в итоге, просто втянули на борт за руки.

Зато, как шутят в соцсетях петербуржцы, туристу точно будет, что вспомнить о путешествии по каналам Северной столицы.

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