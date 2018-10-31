2018-10-31T15:45:52+03:00
Туризм

На картах появились мистические места Петербурга

Такое обновление сделало приложение MAPS.ME в связи с Хэллоуином 2018
Степан СТЕПАНОВ
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Мистический Питер появился на картах в Сети.Мистический Питер появился на картах в Сети.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Сети на карте Санкт-Петербурга появились самые зловещие места. Обновления в связи с Хэллоуином сделал картографический сервис MAPS.ME. Как сказали разработчики, маршрут состоит из 11 точек. Отправиться в путешествие можно от «Медного всадника», предварительно представив себя на месте обезумевшего чиновника из одноименной поэмы А. С. Пушкина. Далее идем по локациям, связанным с романом Федора Достоевского «Преступление и наказание». Тут и дом старухи-процентщицы, где Родион Раскольников совершил преступление, и дом самого Раскольникова - место одиночества и отчаяния.

- Петербург многолик и часто является действующим лицом в различных литературных произведениях, - объясняют создатели приложения. - «Мистический Петербург» в Хэллоуин поможет проникнуться таинственным духом города.

Входящие в путеводитель заведения также соответствуют его названию. Например, бар, стилизованный под лютеранскую церковь, и рюмочная, которая выглядит как алхимическая лаборатория.

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