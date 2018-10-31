Три петербургских вуза попали в список лучших учебных заведений мира

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-31T17:15:27+03:00

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Качество высшего образования в Северной столице оценили на мировом уровне. В список лучших университетов планеты по версии журнала U.S. News & World Report вошли СПбГУ, Политех и ИТМО. Всего рейтинг охватывает 1250 учебных заведений из 60 стран. Именно их рекомендуют студентам со всего света. Открывает этот список Гарвард. Главный университет города на Неве оказался в середине рейтинга – на 507-й строчке. Политехнический университет Петра Великого занял 619 место. А ИТМО – 816-е.

Всего в рейтинге U.S. News Best Global Universities 2019 оказались 14 российских вузов. Выше всех среди них стоит МГУ. Главный университет страны прочно занимает 275-ю строчку. Следующий отечественный вуз за ним на 419-м месте. Это Национальный исследовательский институт МИФИ. А на 433-м месте находится Новосибирский государственный университет.

– Студенты, которые хотят учиться в России, могут изучить эти университеты, – отметили создатели списка. – При составлении рейтинга учитывались результаты исследований, а также оценки членами академического сообщества в регионе и во всем мире.

Кстати, в петербургском рейтинге именно СПбГУ, Политех и ИТМО прочно занимают позицию лидеров учреждений высшего образования.