В Петербурге установили первую новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 17:56 2018-10-31T17:56:20+03:00

В Северной столице поставили первую елку к Новому году. Фото: группа ВКонтакте "Признавашки | ДТП и ЧП".

В прошлом году украшать город к празднику тоже начали в конце октября

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Не успел в Петербурге выпасть первый снег, как город начали готовить к Новому году. И не важно, что до зимнего праздника ждать еще два месяца. Первая елочка появилась у магазина «Окей» на проспекте Маршала Жукова в последний день октября. Рассказали об этом петербуржцы в соцсети. И поделились фотографией момента установки искусственной хвойной красавицы.

– Новый год – единственный нормальный праздник, пусть пораньше приходит, и попозже уходит, – написал пользователь в комментариях к фото.

Впрочем, обрадовались приближению праздника не все. Те, кто новогоднее настроение еще не прочувствовал, бросились возмущаться раннему появлению хвойных. Хотя украшать Петербург ко встрече 2018-го начали в это же время: в прошлом году первые елочки на улицах города появились тоже в конце октября.

Кстати, на всевозможные новогодние украшения в прошлом году в Петербурге потратили 190 миллионов рублей.