2018-10-31T18:35:23+03:00
Общество

Для трасс Ленобласти к зиме заготовили 19 тысяч тонн соли

Для обработки дорог задействуют 483 специальных машины
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Для дорог Петербурга и Ленобласти на зиму приготовили 118 тысяч тонн материалов от гололеда. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".Для дорог Петербурга и Ленобласти на зиму приготовили 118 тысяч тонн материалов от гололеда. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Изменить размер текста:

Петербург вовсю готовится к зиме: первый снег, первая новогодняя елка. И 118 тысяч тонн материалов от гололеда. Именно столько заготовили на зиму для дорог Ленобласти и Петербурга. В это количествао входят и 19 тысяч тонн технической соли. А в добавок к ним - еще 7 тысяч кубометров чистого песка. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- Все используемые противогололедные материалы сертифицированы, прошли входной контроль качества и отвечают всем нормативным, в том числе экологическим, требованиям, - отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На обработку всех дорог в зимний период задействуют 483 машины спецтехники.

- В Управление дорог регулярно поступают двенадцатичасовые прогнозы погоды, включая информацию о начале снегопада и его интенсивности по районам. Это позволяет заранее подготовиться к изменению погодных условий, своевременно принять меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения по федеральным дорогам, - добавили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Беглов поручил активизировать строительство ВСД
В Приморском районе Петербурга тушили строящийся ЖК
С 1 ноября в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения
В Петербурге установили первую новогоднюю елку
Три петербургских вуза попали в список лучших учебных заведений мира
На картах появились мистические места Петербурга
У Мариинского театра в Петербурге из канала спасли тонущего человека
Проезд на транспорте в Петербурге не подорожает
Депутаты приняли бюджет Петербурга с дефицитом в 35 миллиардов рублей
Прокуратура Петербурга нашла насекомых в одном из детских садов города
В Петербурге 2-летняя девочка попала в больницу из-за отравлением лекарством от насморка
В Петербургском метро объяснили, почему «Достоевская» закрывается раньше остальных
31 октября в Петербурге вспоминают жертв трагедии над Синаем
Самолет из Петербурга в Москву улетел с 12-часовой задержкой
Дело стритрейсера, насмерть сбившего балерину-педагога Мариинки, передано в суд
Главный тренер СКА раскрыл секрет победы над «Куньлунем»
В среду, 31 октября, в Петербурге будет дождливо и плюс пять градусов
В Кронштадте более 40 пожарных тушили загоревшийся стрелковый клуб
Теперь официально: Именем Сергея Шнурова могут назвать аэропорт в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге завершился сезон фонтанов
Антимонопольщики приостановили аукционы на оформление Петербурга к новогодним праздникам
На юге Петербурга кипяток залил двор жилого дома