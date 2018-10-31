Для трасс Ленобласти к зиме заготовили 19 тысяч тонн соли
Петербург вовсю готовится к зиме: первый снег, первая новогодняя елка. И 118 тысяч тонн материалов от гололеда. Именно столько заготовили на зиму для дорог Ленобласти и Петербурга. В это количествао входят и 19 тысяч тонн технической соли. А в добавок к ним - еще 7 тысяч кубометров чистого песка. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
- Все используемые противогололедные материалы сертифицированы, прошли входной контроль качества и отвечают всем нормативным, в том числе экологическим, требованиям, - отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
На обработку всех дорог в зимний период задействуют 483 машины спецтехники.
- В Управление дорог регулярно поступают двенадцатичасовые прогнозы погоды, включая информацию о начале снегопада и его интенсивности по районам. Это позволяет заранее подготовиться к изменению погодных условий, своевременно принять меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения по федеральным дорогам, - добавили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».