С 1 ноября в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения
С 1 ноября в Северной столице ограничат движение по нескольким улицам. Об этом предупреждают автомобилистов в Государственной административно-технической инспекции.
Первые изменения почти на два месяца коснутся Выборгского района Петербурга. До 20 декабря нельзя будет проехать по Ярославскому проспекту от улицы Сергея Марго до Олонецкой, включая перекресток с Мышкинской улицей. На этом участке будут ремонтировать дорожное покрытие.
На более короткий срок повлияют ремонтные работы на движение в Петроградском районе города. С 1 по 5 ноября будет ограничено движение транспорта по Аптекарской набережной у дома №9а. Там будут прокладывать трубопровод.
Кроме того, в Петербурге с 12:00 2 ноября до 16:00 4 ноября ограничат движение транспорта по Приморскому проспекту у дома №42 из-за прокладки канализации.