2018-10-31T19:27:02+03:00
Авто

С 1 ноября в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения

Несколько улиц перекроют из-за ремонтных работ
Евгения МОСКВИНА
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В ноябре в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения транспорта.В ноябре в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения транспорта.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 1 ноября в Северной столице ограничат движение по нескольким улицам. Об этом предупреждают автомобилистов в Государственной административно-технической инспекции.

Первые изменения почти на два месяца коснутся Выборгского района Петербурга. До 20 декабря нельзя будет проехать по Ярославскому проспекту от улицы Сергея Марго до Олонецкой, включая перекресток с Мышкинской улицей. На этом участке будут ремонтировать дорожное покрытие.

На более короткий срок повлияют ремонтные работы на движение в Петроградском районе города. С 1 по 5 ноября будет ограничено движение транспорта по Аптекарской набережной у дома №9а. Там будут прокладывать трубопровод.

Кроме того, в Петербурге с 12:00 2 ноября до 16:00 4 ноября ограничат движение транспорта по Приморскому проспекту у дома №42 из-за прокладки канализации.

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