2018-10-31T19:49:44+03:00
Происшествия

В Приморском районе Петербурга тушили строящийся ЖК

К счастью, пострадавших в пожаре нет
Людмила ИЛЬИНАЕвгения МОСКВИНА
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Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".Фото: группа ВКонтакте "ДТП и ЧП | Петербург".
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Вечером 31 октября в Петербурге горело здание, которое тушили три пожарные машины. Первые сообщения о возгорании в жилом комплексе «Морская звезда» в Приморском районе города появились от очевидцев в соцсети. Они утверждали, что сначала услышали хлопок и только потом начался пожар.

После сообщения на пульт дежурного в 17:11 на место выехали не только сотрудники МЧС, но и машина реанимации. Однако как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сведений о пострадавших не поступало.

- В 18:00 пожар был полностью ликвидирован, - отметили в ГУ МЧС городу. - В строящемся здании происходило горение пенопласта на площади 10 квадратных метров.

Как выяснилось, пожар произошел на строительной площадке жилого комплекса, который находится на пересечении улиц Туристской и Оптиков. Как отмечают в соцсети живущие неподалеку, горит на этой стройплощадке не в первый раз.

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