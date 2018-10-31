2018-10-31T21:02:49+03:00
Общество

Во время Фестиваля света троллейбус №26 изменит свой маршрут

Об этом петербуржцев предупреждает «Горэлектротранс»
Евгения МОСКВИНА
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Троллейбус №26 во время Фестиваля света изменит маршрут движения. Фото: ГУП "Горэлектротранс"Троллейбус №26 во время Фестиваля света изменит маршрут движения. Фото: ГУП "Горэлектротранс"
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Фестиваль света, который пройдет в предстоящие ноябрьские выходные в Петербурге, изменит маршрут движение троллейбуса №26 на два дня.

Так, 3 и 4 ноября с 17:00 вечера до полуночи будет закрыто движение для троллейбусов по проспекту Юрия Гагарина от улицы Бассейной до Кузнецовской улицы. Об этом горожан предупреждают в «Горэлектротрансе».

Троллейбус №26 будет следовать в эти дни по маршруту от железнодорожной станции «Сортировочная» по действующей трассе до проспекта Космонавтов, а далее по улице Типанова, Московскому проспекту - до станции метро «Московские ворота».

Напомним, что масштабное мероприятие будет проходить три дня - с 3 по 5 ноября. В этом году главными темами Фестиваля света стали космос, историческое наследие и спорт. Фееричное 3D-mapping шоу и лазерные инсталляции покажут на фасаде СКК «Петербургский» и в Московском парке Победы. Именно эти два места станут площадками праздника света в городе.

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