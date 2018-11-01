В Ленинградской области легковушка с детьми смялась о КамАЗ

СЕГОДНЯ 02:52 2018-11-01T02:52:50+03:00

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Серьезная авария произошла в Войсковицах вечером 31 октября. По словам очевидцев, Passat разворачивался за заправкой и не увидел КамАЗ. В результате легковушка смялась о грузовик.

- Только что проезжали мимо... картина ужасная. Я проезжала, зажмурив глаза от страха, - пишет София в группе "Авто Гатчина" ВКонтакте.

Известно, что в машине ехала семья. В больницу попали девочка 2013 года рождения, мальчик 2007 годарождения и водитель. По факту ДТП проводится проверка УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Позднее на связь вышла бабушка пострадавших детей.

- Все живы. Водитель в тяжелом состоянии. Мальчик в норме, девочка обследуется. Мама многодетнойсемьи с переломанными рубрами в сознании. КамАЗ вылетел из ниоткуда. Мы не юудем комментировать действия водителя. В такую погоду с каждым может такое случиться, -написала женщина всоцсети.