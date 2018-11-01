В Санкт-Петербурге девочка пришла из детского сада с ожогом роговицы

СЕГОДНЯ 03:26 2018-11-01T03:26:55+03:00

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ЧП случилось в пятницу 26 октября в детском саду Красносельского района. Вечером после садика девочка пожаловалась маме на боль в глазах. Родители вызвали частную "скорую помощь". Врачи поставили малышке диагноз "термическое поражение глаз" и рекомендовали на следующий день обратиться к окулисту. Диагноз был подтвержден.

Выяснилось, что к ожогу роговицы привело неосторожное обращение с бактерицидной лампой в детском саду. Ее включили, когда дети были на прогулке. Сначала обработали игровую, потом перенесли в спальню.

- Когда дети вернулись с прогулки, некоторые пошли в туалет через спальню, где заметили "синий огонек". Это значит, что лампу забыли включить, - сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.

Других пострадавших нет. Известно, что воспитателю и его помощнику объявили выговор.