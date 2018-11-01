В Петербурге за сутки угнали «Мерседес» за два миллиона рублей и «Камаз» за пять

СЕГОДНЯ 08:14 2018-11-01T08:14:34+03:00

В Петербурге за сутки угнали «Мерседес» за два миллиона и «Камаз» за пять. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Полиция Санкт-Петербурга и Ленинградской области ищет похитителей дорогих автомобилей, безвременно оставивших хозяев машин «без колес». Накануне, 31 октября, в правоохранительные органы обратились владельцы транспортных средств, не нашедшие своего имущества на парковках.

- В Приморском районе у 34-летней местной жительницы был угнан «Мерседес» стоимостью около двух миллионов рублей. Перед пропажей машина стояла у дома номер 35 по Главной улице, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Еще одна банда автоугонщиков «наследила» в Волосовском районе 47-го региона. Здесь в правоохранительные органы пришел 36-летний мужчина, который рассказал, что с участка по Яблочной улице у него похитили стоявший там тяжелый самосвал «Камаз-Мамонт». Ущерб владелец оценил в 5 миллионов рублей.