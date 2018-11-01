В Петербурге «Газель» припарковалась в фасад усадьбы графа Строганова

СЕГОДНЯ 08:39 2018-11-01T08:39:42+03:00

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«Газель» - это диагноз, а еще способ повредить памятник культуры регионального значения. О том, что в фасад исторического здания припарковалась грузовая машина, сообщили активисты петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК).

- Паркуюсь как хочу. 30 октября водитель «Газели» нашел место, где поставить машину и «впечатал» кузов в фасад усадьбы графа Строганова на Старо-Петергофском проспекте 20, - сообщил один из градозащитников на странице ВООПиК в соцсети.

Конечно, сам памятник архитектуры и так находится в плачевном состоянии, поэтому нельзя сказать, что грузовичок нанес существенные повреждения зданию, однако удручает не только общее состояние усадьбы, но и отношение, с которым петербуржцы (а «Газель» была на местных номерах) относятся к культурному наследию своего города.

Пока не ясно, будут активисты обращаться в правоохранительные органы, или же инцидент останется без последствий.