СЕГОДНЯ 08:56 2018-11-01T08:56:40+03:00

На перекрестке Среднеохтинского проспекта и шоссе Революции в Петербурге полыхают строительные бытовки. Фото: vk.com/spb_today

Огонь возник в городке дорожных рабочих, которые перекладывали трамвайные рельсы в этом районе

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Вой пожарных сирен утром 1 ноября разбудил жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга. А те горожане, которые уже успели проснуться, чтобы идти на работу, стали свидетелями огненного «шоу» - на перекрестке Среднеохтинского проспекта и шоссе Революции полыхали строительные бытовки.

- Огонь возник около 7:30 утра, загорелись вагончики в строительном городке, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

К месту происшествия быстро прибыли пожарные, которые занялись борьбой с огнем.

Известно, что в бытовках обитают рабочие, которые занимаются переукладкой трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте. Возможно, что причиной пожара стали проблемы с проводкой, или же обогревателем – несмотря на сегодняшнее потепление до плюс шести градусов, по ночам в городе холодно и ремонтники могли включить электроприборы, чтобы прогреть бытовки.

Пока сведений о пострадавших в результате ЧП не поступало.