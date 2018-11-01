В Петербурге суд присяжных оправдал фигурантов по делу о контрабанде наркотиков из Доминиканы

СЕГОДНЯ 09:33 2018-11-01T09:34:08+03:00

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31 октября в Петербурге состоялось решающее заседание по громкому делу о контрабанде кокаина из Доминиканы. На скамье подсудимых находились четверо человек, которых обвиняли в поставках наркотика в Россию. Однако, суд присяжных не внял доводам прокурора.

- Фигуранты оправданы присяжными в связи с недоказанностью события преступления, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что Андрея Бредкина, Георгия Кольваха, Антона Мельникова и Евгения Савченко подозревали в том, что в 2015 году они организовали поставку кокаина из Доминиканы. Наркотик растворяли в жидкости и заливали в бутылки под видом рома. Далее курьеры везли груз в Россию, заявляя его на таможне как алкоголь.

Уже в Петербурге «кокаиновым коктейлем» распоряжались организаторы наркотраффика, пока их не задержали правоохранительные органы. Больше двух лет следователи разбирались в хитросплетениях дела, однако в суде оно развалилось. Сторона обвинения не смогла привести убедительных доказательств и присяжные вынесли оправдательный вердикт.