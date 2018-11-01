2018-11-01T09:34:08+03:00
Общество

В Петербурге суд присяжных оправдал фигурантов по делу о контрабанде наркотиков из Доминиканы

Народные заседатели не поверили доводам, которые представляла сторона обвинения
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Петербурге суд присяжных оправдал фигурантов по делу о контрабанде наркотиков из Доминиканы. Фото: Оперативная съемка ФТС РФВ Петербурге суд присяжных оправдал фигурантов по делу о контрабанде наркотиков из Доминиканы. Фото: Оперативная съемка ФТС РФ
Изменить размер текста:

31 октября в Петербурге состоялось решающее заседание по громкому делу о контрабанде кокаина из Доминиканы. На скамье подсудимых находились четверо человек, которых обвиняли в поставках наркотика в Россию. Однако, суд присяжных не внял доводам прокурора.

- Фигуранты оправданы присяжными в связи с недоказанностью события преступления, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что Андрея Бредкина, Георгия Кольваха, Антона Мельникова и Евгения Савченко подозревали в том, что в 2015 году они организовали поставку кокаина из Доминиканы. Наркотик растворяли в жидкости и заливали в бутылки под видом рома. Далее курьеры везли груз в Россию, заявляя его на таможне как алкоголь.

Уже в Петербурге «кокаиновым коктейлем» распоряжались организаторы наркотраффика, пока их не задержали правоохранительные органы. Больше двух лет следователи разбирались в хитросплетениях дела, однако в суде оно развалилось. Сторона обвинения не смогла привести убедительных доказательств и присяжные вынесли оправдательный вердикт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге арестован таксист-наркоман, насмерть сбивший дорожного рабочего в Пулково
Делегат УЕФА проверил готовность Петербурга к Евро-2020
С декабря из Петербурга во Владивосток начнет летать еще одна авиакомпания
В Петербурге выясняют причины смерти 17-летнего ученика колпинской спецшколы
На перекрестке Среднеохтинского проспекта и шоссе Революции в Петербурге полыхают строительные бытовки
В Петербурге «Газель» припарковалась в фасад усадьбы графа Строганова
В Петербурге за сутки угнали «Мерседес» за два миллиона рублей и «Камаз» за пять
Прогноз погоды на 1 ноября в Петербурге: тепло и без осадков
В Санкт-Петербурге девочка пришла из детского сада с ожогом роговицы
В Ленинградской области легковушка с детьми смялась о КамАЗ
Водитель на Mercedes устроил ДТП в Санкт-Петербурге и сбежал в парк