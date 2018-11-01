2018-11-01T09:51:20+03:00
Происшествия

В Петербурге выясняют причины смерти 17-летнего ученика колпинской спецшколы

Тело восьмиклассника нашли в одной из палат учебного заведения
Петр КИБЕР
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В Петербурге умер 17-летний ученик колпинской спецшколы.В Петербурге умер 17-летний ученик колпинской спецшколы.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Полиция Колпинского района Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства смерти 17-летнего ученика местной спецшколы, тело которого нашли в одном из помещений учебного заведения. Все случилось в специальном учебно-воспитательноме учреждении для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа, где дети живут постоянно.

- Инцидент произошел 31 октября 2018 года, около 11 часов вечера. Труп обнаружили в спальне, где проживал подросток, - пишут «Невские новости».

На тело юноши наткнулся один из воспитателей интерната для трудных подростков, где и воспитывался парень. Взрослые сразу же вызвали полицию и медиков. Прибывшие к месту ЧП врачи уже ничем не могли помочь школьнику и констатировали смерть.

По предварительным данным, при осмотре трупа никаких следов насилия обнаружено не было. Сейчас тело направлено в морг для вскрытия установления причин гибели подростка.

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