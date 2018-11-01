2018-11-01T10:22:31+03:00
Общество

С декабря из Петербурга во Владивосток начнет летать еще одна авиакомпания

Билеты будут стоить недорого, но придется делать пересадку в Москве
Петр КИБЕР
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С декабря из Петербурга во Владивосток можно будет долететь новым рейсом. Фото: Пресс-служба администрации Приморского краяС декабря из Петербурга во Владивосток можно будет долететь новым рейсом. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
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Направление Санкт-ПетербургВладивосток сейчас не очень популярно у авиаперевозчиков. На данный момент прямые рейсы выполняет только одна компания, но уже с декабря 2018 года у пассажиров появится альтернатива. Правда пересадки в Москве избежать все равно не удастся.

- С 4 декабря, рейс РД-9341 будет выполняться по вторникам по маршруту Владивосток – Москва – Санкт-Петербург, по пятницам – по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Владивосток, - сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Время «пит-стопа» в столичном аэропорту, за которое самолет будут дозаправлять, составит около полутора часов, а весь маршрут из Пулково до столицы Приморья, с учетом остановки, займет 11 часов 35 минут.

Предполагается, что билеты будут недорогими – от 16,5 тысяч рублей, а от Владивостока до Москвы можно будет долететь за 12 тысяч. При этом норма провоза багажа увеличена со стандартных 20 килограммов на человека до 50.

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