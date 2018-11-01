Делегат УЕФА проверил готовность Петербурга к Евро-2020
Только недавно в Петербурге отгремел чемпионат мира по футболу 2018 года, а власти города уже начали готовиться к проведению Евро-2020. Вчера, 31 октября, Северную столицу посетил делегат УЕФА Андреас Шар, который встретился с врио губернатора города и осмотрел спортивные объекты города.
- Подготовка к турниру такого высокого уровня требует постоянной работы. Для этого нужно объединить усилия федеральных и региональных органов власти, УЕФА и оргкомитета, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.
Глава города пообещал приложить все усилия, чтобы провести игры турнира на самом высоком уровне, а представитель европейской ассоциации футбола заверил, что доволен возможностями Петербурга, особенно учитывая опыт проведения Кубка Конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.
Понравились Андреасу Шару и спортивные объекты: стадионы «Санкт-Петербург», «Петровский» и зеленогорский «Спартак», а также тренировочная база «Зенита».
Напомним, что Северная столица примет три игры Евро-2020, который пройдет сразу в семи странах Европы.