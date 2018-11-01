2018-11-01T11:26:05+03:00
Происшествия

В Петербурге арестован таксист-наркоман, насмерть сбивший дорожного рабочего в Пулково

В момент ДТП неоднократно судимый водитель был пьян
Петр КИБЕР
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В Петербурге арестован таксист-наркоман, насмерть сбивший дорожного рабочего в Пулково. Фото: vk.com/dorinspbВ Петербурге арестован таксист-наркоман, насмерть сбивший дорожного рабочего в Пулково. Фото: vk.com/dorinspb
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Полиция Северной столицы задержала 40-летнего водителя такси, который насмерть сбил водителя автовышки в Пулково. При выяснении личности таксиста оказалось, что он неоднократно судим, а в момент аварии был в наркотическом опьянении.

- 29 октября 2018 года около 12:55 у дома 37 на Пулковском шоссе водитель «Хендай Солярис» совершил наезд на стоящий у обочины автомобиль спецтехники, сбив человека, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дорожного рабочего в тяжелом состоянии забрала машина реанимации, но, к сожалению, от полученных травм 54-летний мужчина скончался в больнице.

При выяснении причин ДТП оказалось, что таксист заснул в момент аварии из-за того, что был под воздействием наркотиков. Причем это не первое его знакомство с запрещенными препаратами. Ранее мужчина уже был судим за разбой, кражу и хранение наркотиков. Теперь ему предъявлено новое обвинение по статье нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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