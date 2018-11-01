Областной парламент: Диким животным не место в цирке

СЕГОДНЯ 13:18 2018-11-01T13:46:20+03:00

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В областном парламенте возмущены недавним нападением львицы на девочку в Кубанском цирке и готовят соответствующую поправку в федеральный закон «О животном мире». Об этом рассказали в пресс-службе законодательного органа.

Напомним, на днях прямо из цирка в реанимацию попал трехлетний ребенок. Сообщалось, что тогда животное буквально укусило его за голову. В результате врачи диагностировали черепно-мозговую и позвоночную травмы.

- Мы живем в культурном, цивилизованном обществе, но при этом отстаем от многих стран. Например, того же Ирана или Боливии, где запрещены эксплуатация и дрессировка диких животных. А в некоторых запрещено даже домашних животных привлекать к выступлениям в цирке. Не должны наши дети воспитываться на том, что животных бьют, чтобы оно выполняло команды, - пояснил инициатор поправок член постоянной комиссии по законности и правопорядку Андрей Шаронов.