В Петербурге на праздники запустят ночные автобусы

СЕГОДНЯ 13:26 2018-11-01T13:27:04+03:00

Транспорт будет ходить 3,4 и 5 ноября и дублировать линии метрополитена

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В петербургском «Пассажиравтотрансе» подготовились к грядущим праздникам. В ночь со 2 на 3, с 3 на 4 и с 4 на 5 ноября в городе запустят уже привычные автобусы, которые будут курсировать «по веткам» метро.

- Движение по маршрутам 1М, 2М, 3М, 4М, 5М, дублирующим линии метрополитена, будет осуществляться с 0:00 часов до 06:00 утра, - сообщает пресс-служба перевозчика.

Ночные автобусы помогут добраться до дома подгулявшим петербуржцам и гостям города. Курсировать пассажирские машины будут с интервалом в 30 минут. Жители Северной столицы наверняка помнят эти автобусы, которые раньше регулярно ходили по ночам, а теперь, из-за малого пассажиропотока переведены только на праздничный режим работы.

Напомним, что в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства, суббота, 3-е число, воскресенье, 4-е и понедельник, 5-е объявлены нерабочими.