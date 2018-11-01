СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-01T14:00:04+03:00

В Петербурге отремонтируют Зеленый мост за 500 миллионов рублей. Фото: Илья СМИРНОВ

Смольный уже объявил конкурс на поиск подрядчика

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Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга объявил конкурс на ремонт Зеленого моста. Работы по приведению переправы в порядок предварительно оценили в 502 миллиона рублей. Заявка уже опубликована на сайте госзакупок.

- Электронный аукцион будет проведен 26 ноября. Заявки принимаются до 20 ноября 2018 года, сообщает пресс-служба КРТИ.

Надо сказать, что летом комитет уже объявлял тендер на ремонт Зеленого моста, но июньский аукцион закончился безрезультатно и был признан несостоявшимся.

Теперь город твердо намерен найти желающих заняться реставрацией переправы. Подрядчик должен будет полностью разобрать мост, заменить болтовые соединения опор переправы, отремонтировать их и покрасить, а также провести усиление основания, забив сваи.

Также ремонту подвергнется и сама поверхность зеленого моста. Срок ремонта ограничен 2020 годом.