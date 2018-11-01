2018-11-01T14:14:35+03:00
Общество

Петербург может получить почти 300 миллионов на расселение аварийного жилья

Средства должен выделить федеральный Фонд содействия реформе ЖКХ
Петр КИБЕР
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Петербург может получить почти 300 миллионов на расселение аварийного жилья.Петербург может получить почти 300 миллионов на расселение аварийного жилья.Фото: Наталья ПОПОВА
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Аварийное и ветхое жилье – это такая же важная проблема для Петербурга, как строительство метро или расселение коммуналок. Сегодня в городе на Неве с визитом был глава федерального Фонда содействия реформе ЖКХ Константин Цицин, который на встрече с Александром Бегловым обсудил помощь городу.

- Участие федеральных структур, поможет в решении проблемы. Петербург – регион-донор, и мы вправе рассчитывать на возврат в город части тех денег, что перечисляем в федеральный бюджет, - заявил врио губернатора Северной столицы.

Глава Фонда услышал точку зрения Беглова и пообещал найти средства. На совещании была озвучена сумма в 290 миллионов рублей, которые федеральный центр может дать Петербургу.

Эти средства пойдут на капремонт ветхих и расселение аварийных домов, а также на улучшение энергоэффективности жилых зданий города.

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