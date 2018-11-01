В Петербурге задержан студент, ножом ранивший полицейского

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-01T14:27:26+03:00

Молодому человеку не понравилось, что страж порядка сделал ему замечание

Изменить размер текста: A A

Полиция Петербурга нашла и задержала молодого человека, который 15 октября в центре города «порезал» их коллегу. Стражи порядка вычислили, что нападавшим с ножом на сотрудника патрульно-постовой службы оказался приезжий из Томска.

- 31 октября 2018 года в Адмиралтейском районе задержан 19-летний мужчина, студент второго курса одного из ВУЗов Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба ГУ МВД города.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения для молодого человека.

Напомним, что нападение на полицейского произошло 15 октября 2018 года в переулке Бойцова. Шедший домой после службы сотрудник ППС сделал замечание молодым людям, которые пили спиртное на улице и мочились тут же. Гулякам это не понравилось, и один из них напал на стража порядка, побил, и пырнул ножом.

Полицейского экстренно госпитализировали, а по факту нападения завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».