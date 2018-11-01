2018-11-01T15:13:51+03:00
Общество

В Петербурге трамваи поменяют маршрут из-за ремонтных работ

Новая схема будет работать с 4 по 25 ноября
Роман ЛЯЛИН
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Трамваи изменят маршрутТрамваи изменят маршрут
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В Санкт-Петербурге из-за ремонтных работ на Среднеохтинском проспекте трамваи временно поменяют свой маршрут. Новая схема будет действовать с 4 по 25 ноября. Горожан призывают заранее выбирать новый маршрут.

- Трамвай №7 будет следовать по маршруту от конечной станции «пр. Солидарности» по действующей трассе до Заневской площади, далее по Новочеркасскому проспекту, Дальневосточному проспекту, улице Коллонтай, проспекту Солидарности до станции «проспеки Солидарности», - сообщают в «Горэлектротранс».

Трамвай номер №10 поедет по маршруту: от «проспекта Солидарности» по действующей трассе до Заневской площади, потом по Заневскому проспету, мосту Александра Невского, Амбарной улице, Херсонской улице, Синопской набережной, проспекту Обуховской Обороны, Володарскому мосту, Народной улице, Дальневосточному проспекту, улице Дыбенко, проспекту Солидарности до станции «проспект Солидарности».

Трамвай №23 будет идти от станции «Трамвайный парк №3» по улице Котовского, улице Чапаева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Сампсониевскому пр., Боткинской ул., ул. Комсомола, Кондратьевскому пр., ул. Жукова, Пискаревскому проспекту, Полюстровскому проспекту, Среднеохтинскому проспектц, Б. Пороховской улице, Ириновскому проспектц, Рябовскому шоссе до станции «улицы Коммуны».

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