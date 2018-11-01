В Петербурге полицейские освободили похищенного мужчину

СЕГОДНЯ 16:21 2018-11-01T16:23:41+03:00

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В Санкт-Петербурге не прекращают похищать людей. Еще недавно силовики освободили бизнесмена максима Яковлева, который был похищен в Абхазии. В заточении коммерсант провел 100 дней, после чего преступники отпустили предпринимателя. Теперь очередное похищение. На этот раз двое друзей 23 и 25 лет решили подзаработать и напали на 38-летнего горожанина.

- Двое молодых людей у дома по улице Большая Монетная ударили мужчину битой и вывезли его в деревню Черноушево Волховского района, где удерживали пострадавшего, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Похитители требовали выкуп в два миллиона рублей.

К счастью, полицейским удалось отследить похититлей и вскоре мужчину освобидили. Самих же преступников уже задержали. На них возбудили уголовное дело за похищение человека.

Похищенного же мужчину доставили в больницу с травмами.