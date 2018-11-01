2018-11-01T16:23:41+03:00
Происшествия

В Петербурге полицейские освободили похищенного мужчину

Преступники требовали два миллиона рублей
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
На преступников возбудили уголовное делоНа преступников возбудили уголовное дело
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге не прекращают похищать людей. Еще недавно силовики освободили бизнесмена максима Яковлева, который был похищен в Абхазии. В заточении коммерсант провел 100 дней, после чего преступники отпустили предпринимателя. Теперь очередное похищение. На этот раз двое друзей 23 и 25 лет решили подзаработать и напали на 38-летнего горожанина.

- Двое молодых людей у дома по улице Большая Монетная ударили мужчину битой и вывезли его в деревню Черноушево Волховского района, где удерживали пострадавшего, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Похитители требовали выкуп в два миллиона рублей.

К счастью, полицейским удалось отследить похититлей и вскоре мужчину освобидили. Самих же преступников уже задержали. На них возбудили уголовное дело за похищение человека.

Похищенного же мужчину доставили в больницу с травмами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге трамваи поменяют маршрут из-за ремонтных работ
В Петербурге задержан студент, ножом ранивший полицейского
Петербург может получить почти 300 миллионов на расселение аварийного жилья
В Петербурге отремонтируют Зеленый мост за 500 миллионов рублей
В Петербурге на праздники запустят ночные автобусы
Областной парламент: Диким животным не место в цирке
Стало известно, когда Дед Мороз приедет в Петербург
В Петербурге арестован таксист-наркоман, насмерть сбивший дорожного рабочего в Пулково
Делегат УЕФА проверил готовность Петербурга к Евро-2020
С декабря из Петербурга во Владивосток начнет летать еще одна авиакомпания
В Петербурге выясняют причины смерти 17-летнего ученика колпинской спецшколы
В Петербурге суд присяжных оправдал фигурантов по делу о контрабанде наркотиков из Доминиканы
На перекрестке Среднеохтинского проспекта и шоссе Революции в Петербурге полыхают строительные бытовки
В Петербурге «Газель» припарковалась в фасад усадьбы графа Строганова
В Петербурге за сутки угнали «Мерседес» за два миллиона рублей и «Камаз» за пять
Прогноз погоды на 1 ноября в Петербурге: тепло и без осадков
В Санкт-Петербурге девочка пришла из детского сада с ожогом роговицы
В Ленинградской области легковушка с детьми смялась о КамАЗ
Водитель на Mercedes устроил ДТП в Санкт-Петербурге и сбежал в парк