Исаакиевский собор будут реставрировать до 2021 года

СЕГОДНЯ 17:12 2018-11-01T17:13:39+03:00

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У туристов в Санкт-Петербурге будет теперь на одно селфи меньше. Любителям сфотографироваться возле Исаакиевского собора придется потерпеть. Строители будут огораживать его строительными лесами. С 26 октября ремонтники начали реставрацию фасада здания.

- Государственная административно-техническая инспекция выдала 42 ордера на установку строительных лесов для проведения работ по ремонту фасадов зданий, в том числе, фасада Исаакиевского собора, - сообщают в администрации района.

Терпеть любителям селфи придется довольно долго. Реставрация продлится до 30 августа 2021 года.

- Строители будут обследовать состояние облицовки фасада собора, - поясняют чиновники. - Ордер на установку строительных лесов выдан по заказу СПб ГБУК «ГМП «Исаакиевский собор».