2018-11-01T18:12:43+03:00
Спорт

ФК «Зенит» рассказал, кто выйдет в стартовом составе в матче против «Ростова»

Артем Дзюба в запасе
Роман ЛЯЛИН
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Команда из Петербурга сыграет в Ростове Фото: ФК ЗенитКоманда из Петербурга сыграет в Ростове Фото: ФК Зенит
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Футбольный клуб "Зенит" встретиться с "Ростовом" в гостевом матче. Команда из Петербурга уже опубликовала свой стартовый состав. Удивительно, но Артем Дзюба в него не вошел.

- В воротах сыграет Андрей Лунев, - рассказали в "Зените". - В обороне — Александр Анюков (капитан команды), Бранислав Иванович, Луиш Нету и Эльмир Набиуллин, в полузащите — Матиас Краневиттер, Магомед Оздоев, Александр Ерохин и Олег Шатов, в нападении — Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.

Артем Дзюба числится в запасных. Также на скамейке запасных остались: Михаил Кержаков, Николай Рыбиков, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Евгений Чернов, Клаудио Маркизио, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Эрнани и Роберт Мак.

К слову, по статистике оборона наших сегодняшних соперников является лучшей в премьер-лиге. В 12 матчах чемпионата России ростовчане пропустили всего шесть мячей.

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