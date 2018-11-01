ФК «Зенит» рассказал, кто выйдет в стартовом составе в матче против «Ростова»
Футбольный клуб "Зенит" встретиться с "Ростовом" в гостевом матче. Команда из Петербурга уже опубликовала свой стартовый состав. Удивительно, но Артем Дзюба в него не вошел.
- В воротах сыграет Андрей Лунев, - рассказали в "Зените". - В обороне — Александр Анюков (капитан команды), Бранислав Иванович, Луиш Нету и Эльмир Набиуллин, в полузащите — Матиас Краневиттер, Магомед Оздоев, Александр Ерохин и Олег Шатов, в нападении — Себастьян Дриусси и Антон Заболотный.
Артем Дзюба числится в запасных. Также на скамейке запасных остались: Михаил Кержаков, Николай Рыбиков, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Евгений Чернов, Клаудио Маркизио, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Эрнани и Роберт Мак.
К слову, по статистике оборона наших сегодняшних соперников является лучшей в премьер-лиге. В 12 матчах чемпионата России ростовчане пропустили всего шесть мячей.