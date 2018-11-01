В Ленобласти спасли двухлетнего малыша, который оказался заперт в доме

СЕГОДНЯ 19:31 2018-11-01T19:31:45+03:00

Ребенок закрыл дверь и родители не могли добраться к нему

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ЧП произошло в деревне Вартемяги Ленинградской области. Двухлетний малыш игрался с деврью, когда родители вышли из дома. Случайно ребенок закрыл дверь на замок. И родители не смогли попасть обратно. Ребенок остался один и стал плакать. Обеспокоенные родители вызвали на помощь спасателей.

- Поступило сообщение о том, что в деревне Вартемяги ребенок 2,5 года закрылся в доме, - рассказывают в агалтаевской пожарно-спасательной службе. - К месту выехал дежурный караул Агалатово. Дом вскрыт, ребенок передан родителям.

К счастью, малыш не пострадал. Спасатели предупредили родителей, что оставлять малыша одного в таком возрасте опасно.