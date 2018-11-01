В Петербурге в канализации нашли «нефтяные растворители»
Водоканала Санкт-Петербурга проверил сточные воды города. Специалисты провели исследования, чтобы узнать есть ли в канализации загрязняющие вещества. И выяснилось, что в воды слили растворители.
- Анализы не показали превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ, - пояснили в ведомстве. - Однако при этом в стоках обнаружено большое количество «нефтяных растворителей» - например, уайт-спиритов. Это подтверждает наличие сброса запрещенных веществ в систему водоотведения города, что стало причиной возникновения неприятных запахов и жалоб от жителей.
В ведомстве призывают горожан, если вы знаете что-то о сливах в канализации загрязняющих веществ, сообщите об этом горячую линию предприятия по тел: 305-09-09.