В Петербурге в канализации нашли «нефтяные растворители»

СЕГОДНЯ 20:20 2018-11-01T20:20:15+03:00

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Водоканала Санкт-Петербурга проверил сточные воды города. Специалисты провели исследования, чтобы узнать есть ли в канализации загрязняющие вещества. И выяснилось, что в воды слили растворители.

- Анализы не показали превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ, - пояснили в ведомстве. - Однако при этом в стоках обнаружено большое количество «нефтяных растворителей» - например, уайт-спиритов. Это подтверждает наличие сброса запрещенных веществ в систему водоотведения города, что стало причиной возникновения неприятных запахов и жалоб от жителей.

В ведомстве призывают горожан, если вы знаете что-то о сливах в канализации загрязняющих веществ, сообщите об этом горячую линию предприятия по тел: 305-09-09.