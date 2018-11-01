2018-11-01T21:37:12+03:00
Спорт

ФК «Зенит» проиграл «Ростову» и выбыл из Кубка России

Петербуржцы проиграли со счетом 3:1
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Команда выбыла из Кубка Фото: ЗенитКоманда выбыла из Кубка Фото: Зенит
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Зенит» не смог одолет команду из Ростова. В стартовом составе команда вышла без одного из своих лидеров Артема Дзюбы. И уже в самом начале матча петербуржцы пропустили обидный гол. Тимофей Калачев передал мяч в штрафную, где его подобрал Арсений Логашов, который и перевел головой мяч прямо в сетку ворот.

Отыграться петербуржцам удалось лишь на 28 минуте матча. Судтя назначил пенальти в ворота соперников. Пробил одиннадциметровый Себстьян Дриусси, распечатав ворота противника.

Правда, после этого удача отвернулась от сине-бело-голубых. «Ростов» вышел вперед на 82 минуте матча. Дмитрий Скопинцев из штрафной пробил в угол ворот. наш голкипер отразил мяч. Но Артур Юсупов сработал на добвании.

Отыграться команде из Петербурге не удалось даже в добвленное время. В то время как противникам удалось укрепить свои позиции, отправив в сетку наших ворот третий мяч.

В итоге после поражения "Зенит" выбыл из кубка России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смотровая площадка "Лахта Центра" откроется через год
В Петербурге в канализации нашли «нефтяные растворители»
В Ленобласти спасли двухлетнего малыша, который оказался заперт в доме
ФК «Зенит» рассказал, кто выйдет в стартовом составе в матче против «Ростова»
Исаакиевский собор будут реставрировать до 2021 года
В Петербурге полицейские освободили похищенного мужчину
В Петербурге трамваи поменяют маршрут из-за ремонтных работ
В Петербурге задержан студент, ножом ранивший полицейского
Петербург может получить почти 300 миллионов на расселение аварийного жилья
В Петербурге отремонтируют Зеленый мост за 500 миллионов рублей
В Петербурге на праздники запустят ночные автобусы
Областной парламент: Диким животным не место в цирке
Стало известно, когда Дед Мороз приедет в Петербург
В Петербурге арестован таксист-наркоман, насмерть сбивший дорожного рабочего в Пулково
Делегат УЕФА проверил готовность Петербурга к Евро-2020
С декабря из Петербурга во Владивосток начнет летать еще одна авиакомпания
В Петербурге выясняют причины смерти 17-летнего ученика колпинской спецшколы
В Петербурге суд присяжных оправдал фигурантов по делу о контрабанде наркотиков из Доминиканы
На перекрестке Среднеохтинского проспекта и шоссе Революции в Петербурге полыхают строительные бытовки
В Петербурге «Газель» припарковалась в фасад усадьбы графа Строганова
В Петербурге за сутки угнали «Мерседес» за два миллиона рублей и «Камаз» за пять
Прогноз погоды на 1 ноября в Петербурге: тепло и без осадков
В Санкт-Петербурге девочка пришла из детского сада с ожогом роговицы
В Ленинградской области легковушка с детьми смялась о КамАЗ
Водитель на Mercedes устроил ДТП в Санкт-Петербурге и сбежал в парк