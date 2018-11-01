ФК «Зенит» проиграл «Ростову» и выбыл из Кубка России

СЕГОДНЯ 21:34 2018-11-01T21:37:12+03:00

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Футбольный клуб «Зенит» не смог одолет команду из Ростова. В стартовом составе команда вышла без одного из своих лидеров Артема Дзюбы. И уже в самом начале матча петербуржцы пропустили обидный гол. Тимофей Калачев передал мяч в штрафную, где его подобрал Арсений Логашов, который и перевел головой мяч прямо в сетку ворот.

Отыграться петербуржцам удалось лишь на 28 минуте матча. Судтя назначил пенальти в ворота соперников. Пробил одиннадциметровый Себстьян Дриусси, распечатав ворота противника.

Правда, после этого удача отвернулась от сине-бело-голубых. «Ростов» вышел вперед на 82 минуте матча. Дмитрий Скопинцев из штрафной пробил в угол ворот. наш голкипер отразил мяч. Но Артур Юсупов сработал на добвании.

Отыграться команде из Петербурге не удалось даже в добвленное время. В то время как противникам удалось укрепить свои позиции, отправив в сетку наших ворот третий мяч.

В итоге после поражения "Зенит" выбыл из кубка России.