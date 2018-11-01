Смотровая площадка "Лахта Центра" откроется через год
Санкт-Петербург дождался открытия самого высокого здания не только в городе на Неве, но и во всей Европе - "Лахта Центр" ввели в эксплуатацию. Но не полностью. Смотровую площадку, которая находится на высоте птичьего полета, все еще готовят к сдаче. На это уйдет, как минимум, 12 месяцев.
- В октябре полностью завершены основные строительные работы на небоскребе "Газпрома", ведутся внутренние отделочные и монтажные работы, - сообщают в пресс-службе "Лахта центра".
Так что побывать на смотровой площадке самого высокого небоскреба в Европе и насладиться видами города можно будет не раньше, чем через год. Все это время строители и дизайнеры будут доводить платформу до ума.