2018-11-01T22:45:38+03:00
Общество

Смотровая площадка "Лахта Центра" откроется через год

Высота небоскреба - 462 метра
Елена МОЛОДКИНА
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Фото: Пресс-служба "Лахта-Центра"Фото: Пресс-служба "Лахта-Центра"
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Санкт-Петербург дождался открытия самого высокого здания не только в городе на Неве, но и во всей Европе - "Лахта Центр" ввели в эксплуатацию. Но не полностью. Смотровую площадку, которая находится на высоте птичьего полета, все еще готовят к сдаче. На это уйдет, как минимум, 12 месяцев.

- В октябре полностью завершены основные строительные работы на небоскребе "Газпрома", ведутся внутренние отделочные и монтажные работы, - сообщают в пресс-службе "Лахта центра".

Так что побывать на смотровой площадке самого высокого небоскреба в Европе и насладиться видами города можно будет не раньше, чем через год. Все это время строители и дизайнеры будут доводить платформу до ума.

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