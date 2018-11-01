На Софийской улице создали "зеленый щит" из лип и кленов
Самая крупная посадка нынешнего сезона - более 370 лип и кленов. Деревья высадили на Софийской улице. Они станут защитой от вредного воздействия транспорта на район и его жителей.
- Магистраль большая, машин много. Для того, чтобы выстраивать благоприятную городскую среду, нужно высаживать зелень именно на таких протяженных дорогах, - говорит руководитель проекта "Делайте правильно!" Дмитрий Гусев.
Начальник управления садово-паркового хозяйства Сергей Ляховенко подчеркнул, что деревья обязательно приживутся и весной преобразят облик магистрали. А в следующем году благоустройство газонов вдоль Софийской продолжится.
В Комитете по благоустройству также отмечают, что Софийская улица - одна из самых крупных в Санкт-Петербурге и проходит сразу по трем районам: Фрунзенскому, Пушкинскому и Колпинскому.