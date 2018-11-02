СЕГОДНЯ 07:54 2018-11-02T07:54:10+03:00

Потребительская корзина петербуржцев не изменится в ближайшие три года. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В Петербурге «заморозили» потребительскую корзину горожан. Согласно закону, который 1 ноября подписал Александр Беглов, усредненный набор продуктов, по которому рассчитывают прожиточный минимум, например, останется таким же, как и был в 2014-2018 годах.

- Основу потребительской корзины сегодня входят набор продуктов питания, промтовары, обязательные платежи, лекарства и услуги, необходимые жителям города для сохранения минимального уровня жизни, - напоминает пресс-служба Смольного.

Таким образом, по прикидкам чиновников, жизнь среднего петербуржца вплоть до 2021 года должна остаться в тех же продуктовых рамках. При этом стоимость корзины меняется ежеквартально, увеличиваясь вместе с дорожающими товарами.

Впрочем, сохранение состава потребительской корзины никак не скажется на той категории петербуржцев, которая получает льготы или помощь от города, так как корзина и нужна для определения размера выплат. В данном случае все останется по-прежнему.