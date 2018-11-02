Ленинградская область будет принимать «Подорожник»

СЕГОДНЯ 08:14 2018-11-02T08:14:44+03:00

Расплатиться за проезд в соседнем с Петербургом регионе станет возможно на всех маршрутах

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Петербург и Ленинградская область окончательно договорились об использовании «Подорожника». Теперь оплатить проезд в общественном транспорте соседних регионов можно будет с помощью одного проездного, что будет удобно для жителей и города и области.

- По мере технической готовности перевозчиков, оплата «Подорожником» будет вводиться на всех маршрутах, - сообщает пресс-служба петербургского комитета по транспорту.

Пока не называется точных дат, однако чиновники уверяют, что все будет сделано «в ближайшее время».

Напомним, что с мая нынешнего года совместно с областными транспортниками уже проводился эксперимент, в ходе которого расплачиваться «Подорожником» можно было на маршрутах № 692 и К-596А. Эти автобусы ходят от метро «Улица Дыбенко» до микрорайона Кудрово, который хоть и находится в 20 минутах от станции подземки, но является территорией Ленобласти.

Почти сразу стало понятно, что эксперимент удался, поэтому было решено распространить действие «Подорожника» на весь областной транспорт.