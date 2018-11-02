Движение на центральном участке ЗСД ограничат из-за ремонта

СЕГОДНЯ 08:31 2018-11-02T08:31:14+03:00

Плановые работы перекроют правую полосу на южном направлении, а также на мосту через Морской канал

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То, что в Петербурге дорожники практически постоянно ремонтируют КАД, все автомобилисты привыкли уже давно, однако работы на относительно новом Западном скоростном диаметре – это достаточно непривычное явление.

- с 0:00 1 ноября и до 23:59 12 ноября 2018 года будет ограничен проезд по крайним правым полосам на южном направлении центрального участка ЗСД, а также моста через Морской канал, - сообщает пресс-служба компании-оператора «Магистраль Северной столицы».

По имеющейся информации, здесь будут проводиться плановые работы по восстановлению асфальта, а также ремонту оборудования трассы.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим на ремонтируемом участке, а также следить за информацией на световых табло магистрали. Учитывая, что в обычном режиме ехать по ЗСД можно и 110 километров в час, нежданные «сюрпризы» могут привести к печальным последствиям, поэтому водителям следует быть особо внимательными.