УФАС отклонило жалобы на конкурс по новогоднему украшению Петербурга
Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России признало необоснованными жалобы участников конкурса по новогоднему оформлению города. Три из четырех обращений были отклонены, и лишь одно принято частично. Впрочем, на результаты торгов недочеты в документации не повлияли.
- Было выявлено, что на аукцион подано семь заявок. К участию в торгах допущено пять организаций. Так как на момент рассмотрения жалобы отсутствовали доказательства того, что нарушение повлияло на результат торгов, то комиссия УФАС решила не выдавать предписание, - сообщает пресс-служба ведомства.
В переводе с канцелярского на русский решение антимонопольщиков означает, что город может завершить конкурс и выбрать уже победителя аукциона, который и займется украшением Петербурга к новогодним праздникам.
Напомним, что ранее на условия госзаказа стоимостью 38 миллионов рублей жаловались четыре организации. У каждой из них были претензии по отдельным районам города.