2018-11-02T09:01:02+03:00
Общество

УФАС отклонило жалобы на конкурс по новогоднему украшению Петербурга

Теперь Смольный сможет провести аукцион, чтобы определить победителя торгов
Петр КИБЕР
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УФАС отклонило жалобы на конкурс по новогоднему украшению Петербурга.УФАС отклонило жалобы на конкурс по новогоднему украшению Петербурга.Фото: Олег КУЗЕНКОВ
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Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России признало необоснованными жалобы участников конкурса по новогоднему оформлению города. Три из четырех обращений были отклонены, и лишь одно принято частично. Впрочем, на результаты торгов недочеты в документации не повлияли.

- Было выявлено, что на аукцион подано семь заявок. К участию в торгах допущено пять организаций. Так как на момент рассмотрения жалобы отсутствовали доказательства того, что нарушение повлияло на результат торгов, то комиссия УФАС решила не выдавать предписание, - сообщает пресс-служба ведомства.

В переводе с канцелярского на русский решение антимонопольщиков означает, что город может завершить конкурс и выбрать уже победителя аукциона, который и займется украшением Петербурга к новогодним праздникам.

Напомним, что ранее на условия госзаказа стоимостью 38 миллионов рублей жаловались четыре организации. У каждой из них были претензии по отдельным районам города.

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