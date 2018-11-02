2018-11-02T09:44:42+03:00
Экономика

В Петербурге начал дешеветь бензин, но пока только на бирже

После соглашения нефтяников с правительством страны, котировки упали на несколько процентов
Петр КИБЕР
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В Петербурге начал дешеветь бензин, но пока только на бирже.В Петербурге начал дешеветь бензин, но пока только на бирже.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Рост цен на бензин, который за последние несколько недель прибавил в стоимости полтора-два рубля, не могло не вызвать волну возмущения у транспортников и простых автомобилистов. Это, в свою очередь, заметило и правительство России. На совещании с представителями нефтяных компаний было договорено о «заморозке» цен на топливо. Это сразу отразилось на биржевых котировках.

- Стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала на 2,46 процента, а АИ-95 — на 4,47 процента, - пишет «Мойка 78».

Почти на три процента «упал» и дизель. Впрочем, вряд ли это отразится на розничной цене, которую все видят, подъезжая к бензоколонке.

Напомним, что общее соглашение с нефтяниками о «заморозке» цен и увеличении объема поставок на внутренний рынок было заключено 31 октября. При этом премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что ответственность будет общей. Если кто-то из компаний нарушит договор, то заградительные пошлины введут для всех.

По соглашению, стоимость топлива не должна расти вплоть до 2019 года.

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