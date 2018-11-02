В Петербурге угнанные «Жигули» сдали на металлолом

СЕГОДНЯ 10:03 2018-11-02T10:03:01+03:00

Когда полиция раскрыла дело, от старой «четверки» остались только «рожки да ножки»

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Полиция Петербурга раскрыла кражу старой «четверки», которую угнали у хозяина еще в конце августа нынешнего года. В руки правоохранительных органов попался 27-летний приезжий мужчина, который признался в похищении «Жигулей».

- Задержанный признался, что угнал автомобиль ВАЗ-21043 от дома 21 по проспекту Большевиков, после чего сдал машину в пункт приема металла, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что мужчина нигде официально не работал и жил в Северной столице без регистрации. Возможно, что на преступление его толкнули финансовые трудности.

Вряд ли похититель сильно обогатился на этом деле. Даже сам хозяин машины оценил ущерб в 21 тысячу рублей, а если сдавать машину на металлолом, то выручить за нее можно совсем мало - около трех тысяч. Впрочем, уголовного дела это не отменяет. Сейчас угонщик взят под стражу, ему выбирается мера пресечения.

К работникам «цветмета» у полиции тоже будут вопросы, ведь «Жигули» они приняли без документов.Учитывая, что с момента пропажи машины прошло больше двух месяцев, то возвращать хозяину было уже нечего.