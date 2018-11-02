«Победа» начинает летать из Петербурга в Сочи

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-02T10:27:20+03:00

Рейсы будут выполняться с 22 декабря 2018 года дважды в неделю

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Маршрут Петербург-Сочи стал юбилейным, двадцатым направлением для российского лоукостера «Победа». С 22 декабря самолеты авиакомпании дважды в неделю будут возить пассажиров из Северной столицы в Южную и обратно.

- Рейсы из Пулково в Сочи назначены на каждую среду и субботу, - сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

При этом, как обычно делается в целях привлечения внимания пассажиров, перевозчик выделил 200 акционных билетов для продажи по промо-цене в 499 рублей. Сейчас дешевые «квитки» уже можно купить на сайте авиакомпании и в кассах.

В руководстве «Победы» уверены, что направление будет пользоваться спросом у петербуржцев, любящих погреться на солнце. Но наибольшая загрузка рейсов, скорее всего, будет на новогодние праздники, а также ближе к летнему сезону отпусков. Впрочем, тогда, наверняка, вырастут и цены на билеты.