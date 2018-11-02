2018-11-02T10:27:20+03:00
Общество

«Победа» начинает летать из Петербурга в Сочи

Рейсы будут выполняться с 22 декабря 2018 года дважды в неделю
Петр КИБЕР
Поделиться:
«Победа» начинает летать из Петербурга в Сочи.«Победа» начинает летать из Петербурга в Сочи.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Маршрут Петербург-Сочи стал юбилейным, двадцатым направлением для российского лоукостера «Победа». С 22 декабря самолеты авиакомпании дважды в неделю будут возить пассажиров из Северной столицы в Южную и обратно.

- Рейсы из Пулково в Сочи назначены на каждую среду и субботу, - сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

При этом, как обычно делается в целях привлечения внимания пассажиров, перевозчик выделил 200 акционных билетов для продажи по промо-цене в 499 рублей. Сейчас дешевые «квитки» уже можно купить на сайте авиакомпании и в кассах.

В руководстве «Победы» уверены, что направление будет пользоваться спросом у петербуржцев, любящих погреться на солнце. Но наибольшая загрузка рейсов, скорее всего, будет на новогодние праздники, а также ближе к летнему сезону отпусков. Впрочем, тогда, наверняка, вырастут и цены на билеты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У ТЦ «Галерея» в Петербурге внедорожник переехал лежавшего на дороге парня
В Зеленогорске водитель «припарковался» на крыше пристройки у «Гелиос-отеля»
В Петербурге городские туалеты приспособят для незрячих
На площади Ленина в Петербурге иномарка насмерть сбила мужчину
В Петербурге угнанные «Жигули» сдали на металлолом
В Петербурге начал дешеветь бензин, но пока только на бирже
УФАС отклонило жалобы на конкурс по новогоднему украшению Петербурга
Движение на центральном участке ЗСД ограничат из-за ремонта
Ленинградская область будет принимать «Подорожник»
Потребительская корзина петербуржцев не изменится в ближайшие три года
В Санкт-Петербург из Барнаула прибыли 25 здоровых белок
На Софийской улице создали "зеленый щит" из лип и кленов
Смотровая площадка "Лахта Центра" откроется через год
ФК «Зенит» проиграл «Ростову» и выбыл из Кубка России
В Петербурге в канализации нашли «нефтяные растворители»
В Ленобласти спасли двухлетнего малыша, который оказался заперт в доме
ФК «Зенит» рассказал, кто выйдет в стартовом составе в матче против «Ростова»
Исаакиевский собор будут реставрировать до 2021 года