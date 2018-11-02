На площади Ленина в Петербурге иномарка насмерть сбила мужчину
Трагически закончилась попытка пешехода перебежать наискосок площадь у Финляндского вокзала в Петербурге. Мужчину, выскочившего из-за троллейбуса, насмерть сбила иномарка. При этом ДТП произошло практически на пустой в утренний час дороге.
- На площади Ленина «Рено Симбол» кого-то сбил. У машины сильно разбито лобовое стекло и помят капот, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
От удара с пешехода слетела обувь, после столкновения человек упал на асфальт и больше не двигался. На место аварии прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.
Позднее информацию подтвердили и в отделе пропаганды УГИБДД Северной столицы. По информации дорожной полиции, трагедия произошла около 7 утра 2 ноября в зоне пешеходного перехода. Водитель иномарки не заметил пешехода и насмерть сбил мужчину 1940 года рождения. Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются дознаватели ГИБДД.