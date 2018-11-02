В Зеленогорске водитель «припарковался» на крыше пристройки у «Гелиос-отеля»
Специально захочешь сделать – не получится. Такими словами можно описать «парковку» машины, которая с утра удивляет жителей Курортного района Петербурга. Автомобиль, практически забравшийся на крышу одноэтажной постройки, утром 2 ноября обнаружили прохожие.
- Припарковался у «Гелиос-отеля» в Зеленогорске, - сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» свидетели необычного происшествия.
Кроме восторженных эпитетов по поводу мастерства водителя, пользователи соцсетей обсуждают причины, по которым старенький «Фольксваген Джетта» повис на стене здания. По словам опытных автомобилистов, в этом месте у дороги есть резкий изгиб, который не всегда успевают заметить «низко летящие» машины. Фундамент стоявшего рядом с постройкой ларька разбит подобными «гонщиками».
Тайной остается лишь судьба водителя машины, так как на месте его не оказалось. Теперь выяснением его личности займутся уже в ГИБДД.