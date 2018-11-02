СЕГОДНЯ 11:58 2018-11-02T11:58:28+03:00

В Зеленогорске водитель «припарковался» на крыше пристройки у «Гелиос-отеля». Фото: vk.com/spb_today

Удивительную картину можно было наблюдать в Курортном районе Петербурга

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Специально захочешь сделать – не получится. Такими словами можно описать «парковку» машины, которая с утра удивляет жителей Курортного района Петербурга. Автомобиль, практически забравшийся на крышу одноэтажной постройки, утром 2 ноября обнаружили прохожие.

- Припарковался у «Гелиос-отеля» в Зеленогорске, - сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» свидетели необычного происшествия.

Кроме восторженных эпитетов по поводу мастерства водителя, пользователи соцсетей обсуждают причины, по которым старенький «Фольксваген Джетта» повис на стене здания. По словам опытных автомобилистов, в этом месте у дороги есть резкий изгиб, который не всегда успевают заметить «низко летящие» машины. Фундамент стоявшего рядом с постройкой ларька разбит подобными «гонщиками».

Тайной остается лишь судьба водителя машины, так как на месте его не оказалось. Теперь выяснением его личности займутся уже в ГИБДД.