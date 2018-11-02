СЕГОДНЯ 12:19 2018-11-02T12:19:43+03:00

У ТЦ «Галерея» в Петербурге внедорожник переехал лежавшего на дороге парня. Фото: vk.com/spb_today

Травмы оказались серьезными и молодой человек скончался на месте

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Двумя смертельными авариями началось утро 2 ноября в Петербурге. Сначала на площади Ленина «Рено» сбил пожилого мужчину, а чуть позднее, на Лиговском проспекте «Ленд Ровер» переехал парня, который лежал прямо на дороге.

- ДТП произошло около 7:15 утра. Внедорожник переехал мужчину, на вид 26 лет, - сообщают очевидцы аварии в соцсетях.

Несмотря на то, что к месту происшествия тут же прибыли медики, помочь пострадавшему они уже ничем не смогли – молодой человек скончался от полученных травм.

Сейчас обстоятельства трагического инцидента устанавливают дорожные полицейские. И предстоит установить, действительно ли погибший лежал посреди дороги и мог ли водитель внедорожника его заметить. Возможно, что в этом ГИБДД помогут камеры видеонаблюдения с торгового центра «Галерея», напротив которого и произошло ДТП.