Дача, где останавливался дирижер Дунаевский, стала памятником регионального значения

СЕГОДНЯ 14:26 2018-11-02T14:26:40+03:00

Этот знаменитый дачный дом в 1910 году начал возводить петербургский архитектор В.И. Шене.

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«Дача Шалька» в поселке Ольгино, которая в 1937 году была передана Ленинградскому союзу композиторов, а сейчас находится в пользовании у ФГБУ «Российская национальная библиотека», стала региональным памятником. Такой статус она приобрела после распоряжения КГИОП Сергея Макарова и уже включена в единый госреестр как объект культурного наследия.

Это уникальное деревянное здание постройки начала XX века сохранилось до наших дней практически в первозданном виде. Об этом свидетельствуют архивные фото.

- Сохранились и тесовая облицовка, и наличники проемов и даже накладные элементы фасадного членения, - отметили специалисты КГИОП.

Отметим, что изначально этот дом принадлежал мастеру фортепианной фабрики фирмы «Я. Беккер» Шальк В.Г. Местные жители также вспоминали, что в 30-е годы XX века здесь останавливался советский композитор и дирижер Исаак Дунаевский.