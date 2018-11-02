Дача, где останавливался дирижер Дунаевский, стала памятником регионального значения
«Дача Шалька» в поселке Ольгино, которая в 1937 году была передана Ленинградскому союзу композиторов, а сейчас находится в пользовании у ФГБУ «Российская национальная библиотека», стала региональным памятником. Такой статус она приобрела после распоряжения КГИОП Сергея Макарова и уже включена в единый госреестр как объект культурного наследия.
Это уникальное деревянное здание постройки начала XX века сохранилось до наших дней практически в первозданном виде. Об этом свидетельствуют архивные фото.
- Сохранились и тесовая облицовка, и наличники проемов и даже накладные элементы фасадного членения, - отметили специалисты КГИОП.
Отметим, что изначально этот дом принадлежал мастеру фортепианной фабрики фирмы «Я. Беккер» Шальк В.Г. Местные жители также вспоминали, что в 30-е годы XX века здесь останавливался советский композитор и дирижер Исаак Дунаевский.