Шнур, ST и Пиотровский: В городе на Неве откроется выставка «Главные котики Петербурга»

СЕГОДНЯ 15:02 2018-11-02T15:03:09+03:00

Главных котиков Петербурга можно будет рассмотреть на выставке. ФОТО: Даниил Рабовский

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Санкт-Петербург - это главная кошачья столица России. Во всяком случае так считают в Республике кошек, где пройдет необычная выставка «Главные котики Петербурга». Этот проект не был бы таким любопытным, если бы его не поддержали известные персоны. Так, вместе с любимцем публики Ахиллом и другими пушистиками в кадре появятся: лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, издатель Борис Пиотровский, журналист Александр Невзоров, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, ди ректор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара, рэпер ST, художники Андрей Сикорский и Дмитрий Шагин, а также креативный предприниматель Евгений Гудов и председатель петербургского КГИОП Сергей Макаров.

- Надеемся, акция перерастет в настоящий городской флешмоб, цель которого - привлечь внимание петербуржцев к проблемам бездомных животных, - призналась пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

bpiotrovsky Друзья, у нас получилось! Коты и кошки один за другим обретают свои дома!Этого красавчика, кстати, тоже уже забрали домой (я про кота)

Выставка «Главные котики Петербурга» откроется 6 ноября 2018 года в 19.00 в Республике кошек на ул. Якубовича, 10. Вход свободный.