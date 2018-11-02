2018-11-02T15:03:09+03:00
Звезды

Шнур, ST и Пиотровский: В городе на Неве откроется выставка «Главные котики Петербурга»

Главная цель проекта - привлечь внимание петербуржцев к проблемам бездомных животных
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Главных котиков Петербурга можно будет рассмотреть на выставке. ФОТО: Даниил РабовскийГлавных котиков Петербурга можно будет рассмотреть на выставке. ФОТО: Даниил Рабовский
Изменить размер текста:

Санкт-Петербург - это главная кошачья столица России. Во всяком случае так считают в Республике кошек, где пройдет необычная выставка «Главные котики Петербурга». Этот проект не был бы таким любопытным, если бы его не поддержали известные персоны. Так, вместе с любимцем публики Ахиллом и другими пушистиками в кадре появятся: лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, издатель Борис Пиотровский, журналист Александр Невзоров, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, ди ректор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара, рэпер ST, художники Андрей Сикорский и Дмитрий Шагин, а также креативный предприниматель Евгений Гудов и председатель петербургского КГИОП Сергей Макаров.

- Надеемся, акция перерастет в настоящий городской флешмоб, цель которого - привлечь внимание петербуржцев к проблемам бездомных животных, - призналась пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

bpiotrovskybpiotrovsky
Друзья, у нас получилось! Коты и кошки один за другим обретают свои дома!Этого красавчика, кстати, тоже уже забрали домой (я про кота)
1937 отметок «Нравится»47 комментариевInstagram

Выставка «Главные котики Петербурга» откроется 6 ноября 2018 года в 19.00 в Республике кошек на ул. Якубовича, 10. Вход свободный.

assol13assol13
catsmuseum живут милейшие котики, некоторые ищут новый домик и хозяев-друзей!
9841 отметок «Нравится»94 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дача, где останавливался дирижер Дунаевский, стала памятником регионального значения
Утром в выходные в Петербурге ожидается гололед
У ТЦ «Галерея» в Петербурге внедорожник переехал лежавшего на дороге парня
В Зеленогорске водитель «припарковался» на крыше пристройки у «Гелиос-отеля»
В Петербурге городские туалеты приспособят для незрячих
На площади Ленина в Петербурге иномарка насмерть сбила мужчину
«Победа» начинает летать из Петербурга в Сочи
В Петербурге угнанные «Жигули» сдали на металлолом
В Петербурге начал дешеветь бензин, но пока только на бирже
УФАС отклонило жалобы на конкурс по новогоднему украшению Петербурга
Движение на центральном участке ЗСД ограничат из-за ремонта
Ленинградская область будет принимать «Подорожник»
Потребительская корзина петербуржцев не изменится в ближайшие три года
В Санкт-Петербург из Барнаула прибыли 25 здоровых белок
На Софийской улице создали "зеленый щит" из лип и кленов
Смотровая площадка "Лахта Центра" откроется через год
ФК «Зенит» проиграл «Ростову» и выбыл из Кубка России
В Петербурге в канализации нашли «нефтяные растворители»
В Ленобласти спасли двухлетнего малыша, который оказался заперт в доме
ФК «Зенит» рассказал, кто выйдет в стартовом составе в матче против «Ростова»
Исаакиевский собор будут реставрировать до 2021 года