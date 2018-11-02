Шнур, ST и Пиотровский: В городе на Неве откроется выставка «Главные котики Петербурга»
Санкт-Петербург - это главная кошачья столица России. Во всяком случае так считают в Республике кошек, где пройдет необычная выставка «Главные котики Петербурга». Этот проект не был бы таким любопытным, если бы его не поддержали известные персоны. Так, вместе с любимцем публики Ахиллом и другими пушистиками в кадре появятся: лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, издатель Борис Пиотровский, журналист Александр Невзоров, заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, ди ректор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара, рэпер ST, художники Андрей Сикорский и Дмитрий Шагин, а также креативный предприниматель Евгений Гудов и председатель петербургского КГИОП Сергей Макаров.
- Надеемся, акция перерастет в настоящий городской флешмоб, цель которого - привлечь внимание петербуржцев к проблемам бездомных животных, - призналась пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.
Выставка «Главные котики Петербурга» откроется 6 ноября 2018 года в 19.00 в Республике кошек на ул. Якубовича, 10. Вход свободный.