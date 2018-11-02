Прокуратура Петербурга нашла поддельное молоко в школьных столовых

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-02T15:34:41+03:00

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Прокуратура Красносельского района Петербурга направила в следственные органы материалы проверки школьных столовых. Инспектора установили, что учеников кормят поддельным продуктом, которое даже нельзя назвать молоком.

- Вместе с Роспотребнадзором и «Центром гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга» мы провели инспекцию в школах 200 и 252 Красносельского района, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В пробах молока производства ООО «Голландия плюс» были найдены растительные жиры, которых не может содержаться в качественном продукте. Таким бывает только дешевая подделка. Из-за этого дети недополучали необходимые им животные жиры.

Роспотребнадзор начал проверку производителя и оштрафовал поставщика питания ООО «СПб Спец Строй» на 600 тысяч рублей. А прокуратура заинтересовалась конкурсом, по результатам которого «строительная» фирма кормила школьников. Оказалось, что условия аукциона были прописаны под заранее выбранного «победителя». В итоге, ООО «СПБ Спец Строй» поставляет продукты почти все школы Красносельского района.

Теперь делом должен заняться Следственный комитет.