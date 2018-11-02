Две полосы перекроют на развязке КАД с проспектом Культуры

СЕГОДНЯ 17:11 2018-11-02T17:14:03+03:00

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Внимание, автомобилисты Петербурга. На развязке кольцевой на пересечении с проспектом Культуры в ближайшее время перекроют две полосы.

- Сначала с 10 по 20 ноября закроют для движения автомобильного транспорта полосу безопасности и первую полоса, а с 21 ноября по 1 декабря перекроют вторую и третью полосы движения», - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" - Санкт-Петербург в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад.

Ремонт свзяан с тем, что на этому участке будут менять деформационный шов. Ремонт будет идти круглые сутки, так что в темное время суток нужно быть особенно внимательным на дороге. И еще один оммент, на этот месяц на развязке будет действовать ограничение скорости до 50 километров в час. Вдоль трассы установят временные дорожные знаки и светофоры. Ну и кроме того, о перекрытии полос водителей заранее предупредит информационное табло.

И это еще не все. Буквально накануне, 1 ноября из-за ремонта ограничила движение на центральном участке ЗСД. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим, а также следить за информацией на световых табло магистрали. Учитывая, что в обычном режиме ехать по ЗСД можно и 110 километров в час, нежданные «сюрпризы» могут привести к печальным последствиям, поэтому водителям следует быть особо внимательными.