Появилось видео с репетиции фестиваля света-2018 в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 17:33 2018-11-02T17:33:22+03:00

3 и 4 ноября у СКК можно будет увидеть 3d-mapping шоу [видео]

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Петербург готовится провести уже традиционный Фестиваль света - 2018. В этом году основной площадкой мероприятия станет СКК «Петербургский». На фасаде исторического здания появятся световые инсталяции на тему космоса и будущего. Видеопроекции на СКК начнутся в 20.00 3 и 4 ноября 2018 года и будут повторяться в 20:50, 21:30, 22:10 и 22:45.

А сегодня в Интернете уже появилось видео с первой репетиции Фестиваля света 2018. Его разместили сами организаторы, так что спойлером этот ролик не назовешь. Скорее - промо к предстоящему событию.

- Вместе с площадкой СКК, где пройдет масштабное мультимедийное шоу, будет задействована и территория парка Победы, - рассказали устроители Фестиваля света. - Зрители увидят «мистический лес» с фигурами животных, смогут прогуляться по аллее из 500 светящихся фонариков, «светящуюся луна» и шоу роботов.

Появилось видео с репетиции фестиваля света 2018 в Петербурге.

Также специально для Фестиваля света 2018 в Петербурге норвежская художница Natali Elverum создала инсталляцию, посвященную защите архитектурных памятников нашего города - «Save Our St Petersburg», то есть «SOS».