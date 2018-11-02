В Петербурге осудили педофила за секс с восьмиклассницей

СЕГОДНЯ 18:24 2018-11-02T18:24:44+03:00

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Семь лет за решеткой проведет педофил, который покусился на честь 14-летней девочки в Петербурге. На днях Выборгский районный суд вынес ему приговор.

- Мужчину признали виновным сразу по трем статьям уголовного кодекса, - сообщает сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело слушалось в особом порядке. Подсудимый признал свою вину. Оказывается, еще в мае он вынудил восьмиклассницу прислать ему интимные фото, а потом шантажировал девочку, что эти снимки выставит в сеть. А чтобы он этого не сделал, уговорил школьницу на интимную близость. К слову, педофила уже привлекали за подобное преступление. Но тогда он отделался условным сроком, а теперь еду дали реальный.

Кроме того, он должен выплатить 500 тысяч рублей девочке, которая стала жертвой его обмана.

Ранее "КП"-Санкт-Петербург писала, как другая восьмиклассница выпала с восьмого этажа. Сейчас в причинах смерти девочки разбираются правоохранительные органы.