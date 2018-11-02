День отца станет официальным праздником в Петербурге

СЕГОДНЯ 18:38 2018-11-02T18:45:31+03:00

Его будут отмечать летом уже со следующего года

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Еще один повод сказать своим родителям, как сильно вы их любите, ну и отметить самых выдающихся пап. В Петербурге появился новый официальный праздник - День отца. Его утвердил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

— Необходимо поддерживать и развивать институт семьи разными способами, подчеркивать ценность и значимость и материнства, и отцовства в воспитании детей, — приводят слова Александра Беглова на официальном сайте правительства Санкт-Петербурга.

И то верно, День матери есть, который кстати будут отмечать уже в конце ноября, а Для отца праздника нет. Не порядок.

К слову, День отца официально отмечают во многих странах мира, а с недавнего времени и в нескольких регионах России.Теперь к этому списку подключился и Санкт-Петербург. Итак, когда поздравлять пап? Даты точной нет, она плавающая - третье воскресенье июня. Петербуржцы начнут отмечать праздник со следующего года. Значит, уже сейчас можно сказать, что в 2019 году надо будет готовить подарки к 16 июня.